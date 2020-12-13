ألمانيا تسجل 20 ألفا و200 إصابة و321 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 20 ألفا و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و320 الفا و716 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه سجل 321 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 21 ألفا و787 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 967 ألفا و900 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 331 ألف حالة نشطة في البلاد.
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