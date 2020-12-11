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الأردن يسجل 36 حالة وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا

05:59 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
الأردن يسجل 36 حالة وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الأردن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 36 حالة وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن عدد الإصابات ارتفع إلى 255 ألفا و459 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 42 ألفا و427 حالة.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3 آلاف و108 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 209 آلاف و746 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 117 حالة، فيما غادرت 166 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1225 حالة.

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