أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

اليونان ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد تركيا

11:37 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
اليونان ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد تركيا

أرشيفية

أثينا - أ ش أ
رحبت اليونان، بقرار قادة الاتحاد الأوروبي بإعداد عقوبات ضد الأتراك المشاركين في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية واليونانية كتحذير قوي لتركيا لكي تغير سلوكها.
وقالت مصادر حكومية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - "إن أوروبا تأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى .. لقد قامت بالشيء ذاته في هذا المجلس (الأوروبي) اتخذت خطوة جديدة فيما يعد تحذيرًا قويًا لتركيا لكي تغير سلوكها".
واتفق القادة الأوروبيون أمس على إعداد عقوبات محددة ضد الأتراك الذين شاركوا أو خططوا للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص واليونان، ما يعتبره التكتل الأوروبي أمرًا غير مصرح به.
يذكر أن التوترات اشتعلت في أغسطس الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة استكشاف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأيضًا في المياه اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وحاول الاتحاد الأوروبي التفاوض لتسوية الأمر ولكن لم يفلح.

هذا المحتوى من

اليونان الاتحاد الأوروبي تركيا

الخبر التالى:

بايدن يرشح مسؤولين سابقين في عهد أوباما لإدارته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا