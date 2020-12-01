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البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على "رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%"

10:47 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على "رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%"

البرلمان الإيراني

وكالات:

صادق البرلمان الإيراني نهائيًا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمائة، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

والقانوني الذي يحمل اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، يهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران. وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا.

ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20 بالمائة، وبكمية 120 كيلوجرامًا سنويا، في محطة فوردو النووية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

ويلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في عام 2015.

وبناء على القانون، فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.

كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

البرلمان الإيراني تخصيب اليورانيوم إيران

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