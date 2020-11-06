أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

لأقل من ألفي صوت.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا

07:17 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
لأقل من ألفي صوت.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا

واشنطن - (أ ش أ):

قلص المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الفارق بينه جو بايدن وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى أقل من ألفي صوت في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات في الولاية.

ووفقا لخريطة بيانات صحيفة بوليتكو الأمريكية فإنه جرى فرز 99 بالمئة من الأصوات ويتبقى 1 بالمئة فقط، والذي يساوي وفقا لعدد المصوتين ما يقرب من 48 ألف صوت، وهو ما يمكن أن يغير نتيجة الولاية التي تتمتع ب 16 صوتا في المجمع الانتخابي.

وتقلص الفارق بين ترمب وبايد إلى 1755 صوتا في جورجيا .

كما تراجع تفوق ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى حوالي 50 ألف صوت وهو ما يمثل اقل من 1في المئة، إذ حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %.

هذا المحتوى من

جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية ولاية جورجيا دونالد ترامب

الخبر التالى:

العديد من الجمهوريين المنتخبين ينأون بأنفسهم عن مزاعم ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا