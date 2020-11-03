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المستشار النمساوي يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الجهود في مواجهة الإسلام السياسي

10:34 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
المستشار النمساوي يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الجهود في مواجهة الإسلام السياسي

المستشار النمساوي زباستيان كورتس

فيينا - (د ب أ)

طالب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود لمواجهة الإسلام السياسي، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء أمس الاثنين.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال كورتس: "أتوقع نهاية التسامح المفهوم خطأ"، وطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة التركيز على هذه المشكلة مستقبلاً، معربًا عن اعتقاده بأن الأيدولوجية السياسية للإسلام تهدد الحرية ونموذج الحياة الأوروبي.

وأضاف كورتس أن بلاده لديها قوانين صارمة لكن هذا الهجوم في قلب عاصمتنا يوضح أن علينا أن نكون يقظين وحازمين.

وتابع كورتس أنه على اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء آخرين للتنسيق من أجل سلوك مشترك داخل الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أنه سيطرح هذا الأمر للنقاش في القمة الأوروبية المقبلة.

يشار أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم شهدته فيينا أمس الاثنين وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم المنفذ، وإصابة 22 شخصًا.

زباستيان كورتس النمسا فيينا الاتحاد الأوروبي الإرهاب

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