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الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث قصف أمريكي على إيران

08:20 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث قصف أمريكي على إيران

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

أصدرت الحكومة الإسرائيلية، تعليمات للجيش بالاستعداد لضربة أمريكية محتملة ضد إيران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يحدد هويتهم.

وقال التقرير إن التعليمات صدرت لأن المسؤولين يتوقعون أن يكون هناك "فترة حساسة للغاية" قبل 20 يناير موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وليس بسبب أي معلومات استخبارية أو تقييم بأن الولايات المتحدة ستأمر بشن هجوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر موقع أكسيوس إنه في الوقت الذي قال فيه مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون أن تتلقى حكومتهم إشعارًا مسبقًا بأي هجوم من هذا القبيل، فإنهم قلقون من أن ذلك قد لا يمنحهم الوقت الكافي للاستعداد الكامل.

ورفضت الحكومة والجيش الإسرائيليان التعليق على التقرير.

الحكومة الإسرائيلية إيران الجيش الإسرائيلي دونالد ترامب

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