واشنطن تضع "الكانيات" الليبية وزعيمها على قائمتها السوداء

وكالات

وضعت الولايات المتحدة مجموعة "الكانيات" الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم، عن عقوبات بحق الكانيات الليبية المسلحة المعروفة أيضًا باللواءين السابع والتاسع وقائدها محمد الكاني.

وكانت روسيا منعت الجمعة الماضية، لجنة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج "الكانيات" وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكها حقوق الإنسان، وطالبت بتقديم مزيد الأدلة أولاً على قتل الجماعة لمدنيين.

واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا المؤلفة من 15 عضوًا في مجلس الأمن تجميد أصول، وحظر سفر على الكانيات وزعيمها محمد الكاني.