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12 مليار دولار تعهدات من المانحين لدعم أفغانستان في السنوات الأربع المقبلة

09:34 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
12 مليار دولار تعهدات من المانحين لدعم أفغانستان في السنوات الأربع المقبلة

أفغانستان

سويسرا - (أ ش أ)

أعلن وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية الفنلندي، فيل سكينارى، أن الدول الـ66 التي شاركت في مؤتمر جمع التبرعات لافغانستان على مدى اليومين الماضيين، إضافة إلى أكثر من 30 منظمة دولية، تعهدت بقرابة 12 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة لدعم عمليات التنمية والاستقرار والأمن في أفغانستان منها 3 مليارات دولار للعام الأول 2021.

وأشار الوزير الفنلندي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن مؤتمر دعم أفغانستان الذي عُقِد بمقر الأمم المتحدة في جنيف أولى اهتماما خاصا بمعايير مكافحة الفساد والمحاسبة في أفغانستان.

وفي ذات الإطار، قالت ديبورا اليونس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ورئيسة بعثة المنظمة الدولية هناك، إن الدعم الكبير من المانحين في المؤتمر يؤكد رسالة من المجتمع الدولي بأنه مستمر في التضامن مع الشعب الأفغاني.

وأضافت أن هذا الدعم الكبير يرتبط بشروط معينة، على رأسها خفض العنف والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في مفاوضات السلام القائمة وكذلك الالتزام بمعايير مكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدني في أفغانستان وبناء مؤسسات حوكمة قوية باتجاه ديمقراطية حقيقية في البلاد.

من جانبه، قال محمد حنيف اتمار، وزير الخارجية الأفغاني، إن المؤتمر كان ناجحا وحقق أهدافه، وجرى الاتفاق خلاله على برنامج سياسي وتنموي، إضافة إلى قواعد للمسؤولية والمحاسبة.

وأشار الوزير الأفغاني إلى أن الحكومة الأفغانية تعهدت ببذل كل الجهود لإقرار الأمن والاستقرار في البلاد والعمل على الوصول بمحادثات السلام إلى أهدافها.

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أفغانستان مؤتمر جمع التبرعات لافغانستان

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