مقتل شخصين في حادث طعن في كنيسة في شمال كاليفورنيا
سان فرانسسكو - (د ب ا):
أعلن عمدة مدينة سان خوسيه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الأحد مقتل شخصين وإصابة أخرين في حادث طعن في إحدى الكنائس بالمدينة.
وقال العمدة سان ليكاردو في تغريدة " قلوبنا معا أسر الشخصين اللذين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في هجوم على كنيسة جريس بابتيست في وسط المدينة ليلة أمس".
وأضاف أن شرطة سان خوسيه ألقت القبض على المشتبه به، مشيرا إلى أن أخرين " أصيبوا بإصابات خطيرة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113027
عدد المصابين
-
101881
عدد المتعافين
-
6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان