ترامب يشكر السعودية على رئاستها لقمة مجموعة العشرين

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا كرئيس مقبل لمجموعة العشرين.

وقال البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم، عقب ختام القمة التي عقدت على مدار يومي السبت والأحد، إن ترامب ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان، أن الرئيس الأمريكي ناقش الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع.