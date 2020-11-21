"البيت الأبيض": ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل مع فريق بايدن
واشنطن - أ ش أ
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل مع فريق جو بايدن.
وقالت مكناني - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن الإدارة تقوم بكل ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، بانتظار تبين هوية الرئيس المنتخب، مشددة على أهمية انتظار البت في الدعاوى القانونية المرفوعة.
وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".
ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا".
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