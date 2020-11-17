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30 إصابة جديدة بكورونا بين موظفي الأمانة العامة للأمم المتحد

06:17 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
30 إصابة جديدة بكورونا بين موظفي الأمانة العامة للأمم المتحد

الأمم المتحدة

سويسرا - (أ ش أ)

أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة أن الاختبارات أثبتت ومنذ آخر تحديث للمنظمة في العاشر من نوفمبر الجاري، إصابة 30 موظفاً جديداً في الأمانة العامة للمنظمة في جنيف بفيروس كورونا.

وأشار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه بذلك يصبح مجموع الإصابات بالمنظمة منذ مارس الماضي وحتى الآن 158 حالة إصابة.

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الأمم المتحدة فيروس كورونا جنيف

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