متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت "الهيئة"، أنه مازالت السحب المتوسطة والعالية تظهر على مناطق من غرب البلاد وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وصولًا إلى شمال الصعيد تعمل على حجب بعض من آشعة الشمس وتؤدي إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تشهد حالة طقس اليوم الخميس، فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.