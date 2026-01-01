بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. الصحة تكشف أبرز مشروعات البنية التحتية في 2025

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أبرز مشروعاتها المنفذة خلال عام 2025 في مجال البنية التحتية، مؤكدة الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا صحيًا بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2.577 مليار جنيه، وذلك في 8 محافظات، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووفق البيانات الرسمية للوزارة، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم الابتدائي وبدء التشغيل لعدد من المستشفيات، شملت مستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، إلى جانب مستشفى صدر بني سويف بمحافظة بني سويف، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة بالمناطق المستهدفة.

كما جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات الصحية الأخرى، من بينها مستشفى ساقتلة بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لدخولهما مراحل التشغيل وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وفيما يتعلق بدعم خدمات نقل الدم ومشتقات البلازما، أشارت وزارة الصحة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بمحافظة دمياط، إلى جانب مشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بمحافظة سوهاج، بما يعزز من قدرة الدولة على توفير الدم الآمن ومشتقاته وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

كما شملت المشروعات المنتهية، بحسب الوزارة، تنفيذ مركز تنمية وصحة الأسرة "الجهاد" بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى مركز طب أسرة كلابشة التابع لإدارة نصر النوبة بمحافظة أسوان، في إطار التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية ودعم خدمات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.