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‏واشنطن تدين هجمات تيجراي على إريتريا وترفض تدويل الصراع

07:31 م الأحد 15 نوفمبر 2020
‏واشنطن تدين هجمات تيجراي على إريتريا وترفض تدويل الصراع

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، هجمات جبهة تيجراي "غير المبررة" على إريتريا.

‎‏وأضافت الخارجية الأميركية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أن جبهة تيجراي تحاول تدويل الصراع، معربة عن رفضها لتلك الخطوة.

‎وقال خمسة دبلوماسيين إقليميين، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء السبت في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة.

ومع تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإريتريا لم تستطع رويترز التأكد من الضربات بشكل مستقل. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين من الجانبين.

وزارة الخارجية الأمريكية هجمات تيجراي إريتريا

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