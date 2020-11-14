"كورونا والاقتصاد والمناخ والهجرة".. بايدن يحدد أولوياته

كتب- محمد صفوت

بدأ العدّ التنازلي لدخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى المكتب البيضاوي ومباشرة عمله كرئيس للولايات المتحدة، فيما تنتظره تركة ثقيلة خلفها سلفه دونالد ترامب الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

وأعلنت حملة بايدن عن الفرق التي سيستخدمها مرشحهم لضمان عملية انتقال سلسة إلى الرئاسة في يناير المقبل، وكشف على الموقع الخاص به على الإنترنت عن أسماء حوالي 500 شخص تم تعيينهم سيعملون مع الوكالات الفيدرالية المختلفة للتحضير من أجل انتقال بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وتنتظر بايدن، ملفات ثقيلة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وحدد الرئيس المنتخب 4 أولويات سيعمل عليها بعد الانتقال إلى البيت الأبيض، وبدأ بالتحضير لها خلال الفترة الانتقالية، ومنها مكافحة فيروس كورونا يتبعه التعافي الاقتصادي والمساواة العرقية والتغير المناخي. حسبما نشر الموقع الإلكتروني الانتقالي الذي أطلقه بايدن باسم "Build Back Better".

لقاح مجاني للأمريكيين

في خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس الأمريكي الـ46 السبت الماضي، أمام حشد من أنصاره، أكد أنه لن يدخر جهدًا لمكافحة فيروس كورونا، بعد يومين من هذا الخطاب، أعلن عن فريقه لمواجهة الجائحة.

وعقب لقاء مع فريقه المعني بمكافحة الوباء، أكد أنه سيعمل على إيصال اللقاح إلى كل أمريكي بشكل مجاني بمجرد أن يصبح جاهزًا.

وكان قد أعلن عن وضع خطة وطنية استراتيجية لمحاربة الوباء، من خلال سن قانون رئيسي في الكونجرس.

إنعاش الاقتصاد

أكد بايدن، أنه سيعمل على خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد، معلنًا عن خطة وصفت بالطموحة بقيمة 700 مليار دولار.

ويعتزم بايدن زيادة الضرائب، في اختلاف واضح عن نظيره ترامب، وسيكون على الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأمريكيين دفع ضرائب إضافية بقيمة أربعة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

المساواة وتوحيد الأمريكيين

ودون أن يوجه كلامه إلى غريمه الجمهوري، تحدث بايدن مباشرة إلى 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم لدعم ترامب، والذين خرج بعضهم إلى الشوارع للتظاهر احتجاجا على النتائج. وقال بايدن "لكل من أدلوا بصوتهم للرئيس ترامب، أتفهم مشاعر الإحباط لديكم. لقد تعرضت أنا بنفسي للخسارة مرتين. لكن الآن، ليمنح كل منا الفرصة للآخر. حان الوقت لأن ننحي النبرة العنيفة في الخطاب جانبًا، وتهدئة الوضع ويرى بعضنا بعضًا مرة أخرى ويستمع كل منا إلى الآخر مجددًا".

وبشأن المساواة قال إنه حتى وفي أحلك الظروف التي مرت بها حملته كان الأفارقة الأمريكيون يدعمونه، وأضاف "كانوا دائما ما يقفون لدعمي، وأنا سأقف لدعمكم".

ويسعى بايدن لرآب الصدع الذي حدث في الداخل الأمريكي بعد مقتل جورج فلويد الرجل الأسود تحت ركبة شرطي أبيض واندلعت على إثر الحادث مظاهرات عارمة في البلاد تخللها أعمال عنف.

وأكد أنه سيطلب من الكونجرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية.

العودة لاتفاقية باريس للمناخ

وفقًا للموقع الإلكتروني الانتقالي فإن العودة لاتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه ترامب في 2017، وخرجت منها الولايات المتحدة رسميًا في 4 نوفمبر المقبل، على رأس أولويات بايدن خلال الفترة الأولى له في البيت الأبيض.

وتبنى الرئيس المنتخب، برنامجًا طموحًا حول المناخ حيث تكون الطاقة النظيفة بنسبة 100% حجر الأساس وحياد الكربون في الولايات المتحدة بحلول 2050، ووعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف سلسلة كاملة من المعايير البيئية، وفقًا لشبكة "يورو نيوز".

إصلاح نظام الهجرة وإلغاء قرارات ترامب

وعد الرئيس المنتخب بإلغاء نظام الهجرة الذي أقره ترامب، الذي يحظر دخول مواطني عدة دول معظهم من الدول الإسلامية من اليوم الأول لولايته، وانتقد حظر المسلمين، وإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من العنف والاضطهاد، مؤكدًا أنه سيضع حدًا لتلك الممارسات.