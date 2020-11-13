شرطة لندن تلقي القبض على شخص للاشتباه بقتله ضابطاً داخل مركز للشرطة

لندن - (أ ش أ):

ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم /الجمعة/ القبض على شخص للاشتباه بقتله ضابطاً داخل مركز للشرطة قبل حوالي شهرين.

وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ضابطاً بريطانيا تم إطلاق الرصاص عليه في مركز للشرطة جنوبي لندن صباح يوم 25 سبتمبر الماضي.

وجرى نقل عنصر الشرطة المصاب آنذاك إلى المستشفى إلا أنه توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

وأشارت الشبكة إلى أن الشخص المشتبه به يبلغ من العمر 23 عاماً واعتقل لارتكاب جرائم منفصلة كذلك.