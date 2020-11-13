أوباما: وصول ترامب إلى البيت الأبيض جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله
وكالات:
رأى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض جاء كرد فعل على وجود رجل أسود هناك قبله.
وفي كتاب " A Promised Land" الذي سيصدر يوم 17 نوفمبر، والذي يعرض فيه أوباما حياته السياسية والشخصية، تحدث عن وصوله إلى منصب الرئاسة وكيف أثر ذلك على العلاقات العرقية في البلاد، قائلا: " كان الأمر كما لو أن وجودي في البيت الأبيض أثار ذعرا عميقا، وشعورا بأن النظام الطبيعي قد تعطل. وهذا بالضبط ما فهمه دونالد ترامب عندما بدأ في الترويج لادعاءات بأنني لم أولد في الولايات المتحدة، وبالتالي كنت رئيسا غير شرعي".
واعتبر أوباما أن "ترامب وعد ملايين الأمريكيين الذي أرعبهم وجود رجل أسود في البيت الأبيض، بإكسير لقلقهم العنصري".
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