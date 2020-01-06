بيلوسي: الكونجرس سيصوت على الحدّ من تحركات ترامب العسكرية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الاثنين، إن المجلس سيصوّت على قانون للحدّ من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وأوضحت بيلوسي في بيان، أن "القرار يشبه القرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ"، مضيفة "سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة"، وفق ما نقلت "رويترز".

واعتبرت بيلوسي أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف".

وأضافت المسؤولة الأمريكية في بيان: "أمريكا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعلن مشرعان ديمقراطيان الأحد، أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكل أحادي إلى حرب ضد إيران.

وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس، إن زعماء الحزب ولا سيما رئيسة مجلس النواب، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لم يبلغا مسبقًا بالضربة التي أودت بحياة سليماني.

وفي حديث لشبكة "أي بي سي"، قال شومر: "لا أعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب دون موافقة" الكونجرس.

وبدوره أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران، سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

وأشار بومبيو إلى أن الإدارة بدأت إطلاع قادة الكونجرس على مبررات الضربة الأمريكية ووعدت "بإبقائهم مطلعين بشكل كامل".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة ستسعى للحصول على إذن لأي عمل عسكري جديد، قال بومبيو لقناة "أي بي سي": "لدينا كل السلطة التي نحتاجها لكي نفعل ما قمنا به حتى الآن. سنواصل القيام بالأشياء بشكل مناسب وقانوني ودستوري".

ومن جانبه ردّ ترامب على الانتقادات التي وجهتها بيلوسي إليه عبر تويتر، وسيلته المفضلة للتواصل، قائلًا إن تغريداته هي بمثابة إخطار رسمي للكونجرس في حال قرر ضرب إيران.