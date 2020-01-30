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اندلاع حريق بمبنى القنصلية الروسية في عدن

08:39 م الخميس 30 يناير 2020
اندلاع حريق بمبنى القنصلية الروسية في عدن

أرشيفية

وكالات:
اندلع حريق اليوم الخميس، بمبنى القنصلية الروسية في عدن، دون وقوع خسائر بشرية.
ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي نشب في القنصلية الروسية، بمنطقة الشابات بمديرية خور مكسر، شمال عدن.
وقالت "روسيا اليوم"، إن ألسنة النيران وأعمدة الدخان ظلت تتصاعد لفترة طويلة، حتى وصل فريق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكن من إخماد الحريق.

اليمن عدن حريق القنصلية الروسية

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