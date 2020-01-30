أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نيوزيلندا بصدد إجلاء رعاياها من ووهان الصينية بسبب "كورونا"

07:43 ص الخميس 30 يناير 2020
نيوزيلندا بصدد إجلاء رعاياها من ووهان الصينية بسبب "كورونا"

نيوزيلندا بصدد إجلاء رعاياها من ووهان الصينية

ولينجتون - (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن حكومة بلاده بصدد إرسال طائرة لإعادة رعاياها العالقين في معقل تفشي فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية.

وستقوم الطائرة بنقل نحو 300 راكب من ووهان إلى نيوزيلندا مباشرة.

وقال وزير الصحة ديفيد كلارك لوسائل إعلام إن الحكومة لا تزال تعمل على خطط لوضع العائدين من ووهان قيد الحجر الصحي. ويوجد حاليا 53 نيوزيلنديا مسجلين في ووهان.

وأكد كلارك عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.

نيوزيلندا ووهان فيروس كورونا الصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان