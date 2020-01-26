الخرطوم: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية السودانية في الصين

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم تسجيل أية حالة اصابة بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، بين الجالية السودانية هناك.

وأشارت الخارجية - في بيان اليوم الأحد - إلى إنشائها منصات للتواصل على وسائط التواصل الإجتماعي، تمت الدعوة من خلالها إلى حصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة ووهان على وجه الخصوص، والإفادة في هذا الشأن.

وأوضحت أنها تتابع عبر سفارة السودان في بكين، انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.. وشددت على أن سفارة السودان في بكين تتابع وبصورة لصيقة أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مقاطعات الصين المختلفة.