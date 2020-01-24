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أمريكا تسحب موظفي قنصليتها في ووهان وأسرهم بسبب فيروس كورونا

04:52 م الجمعة 24 يناير 2020
أمريكا تسحب موظفي قنصليتها في ووهان وأسرهم بسبب فيروس كورونا

علم امريكا

واشنطن- (د ب ا):

سحبت الولايات المتحدة موظفي قنصيلتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس كورونا الجديد بها.

وأصدرت السلطات الأمريكية أمرا بذلك بسبب الانتشار السريع للفيروس الجديد، والمشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، و"اكتظاظ المستشفيات" بالمدينة بالمرضى، وفقا لما ذكره متحدث باسم السفارة الأمريكية فى بكين. اليوم الجمعة.

أمريكا فيروس كورونا الولايات المتحدة مدينة ووهان الصينية

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