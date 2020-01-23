رويترز: نائب ترامب سيناقش مع نتنياهو الأسبوع المقبل "صفقة القرن"

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي سيدعو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

يذكر أن السلطة والفصائل الفلسطينية ترفض بشدة ما يسمونها بـ"صفعة القرن"، متهمين الإدارة الأمريكية بالانصياع للرغبة الإسرائيلية ومحاولة تصفقة القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بالإدارة الأمريكية ورفضت لعبها لأي وساطة في عملية السلام، فيما أعلنت واشنطن وقف تمويل منظمة الأونروا التي تقوم على رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين.