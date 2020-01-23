أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رويترز: نائب ترامب سيناقش مع نتنياهو الأسبوع المقبل "صفقة القرن"

07:57 م الخميس 23 يناير 2020
رويترز: نائب ترامب سيناقش مع نتنياهو الأسبوع المقبل "صفقة القرن"

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي سيدعو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

يذكر أن السلطة والفصائل الفلسطينية ترفض بشدة ما يسمونها بـ"صفعة القرن"، متهمين الإدارة الأمريكية بالانصياع للرغبة الإسرائيلية ومحاولة تصفقة القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بالإدارة الأمريكية ورفضت لعبها لأي وساطة في عملية السلام، فيما أعلنت واشنطن وقف تمويل منظمة الأونروا التي تقوم على رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين.

صفقة القرن بنيامين نتنياهو مايك بنس

الخبر التالى:

وزارة الخارجية الأمريكية تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات العائد 13.75% من يوم الأحد