وزراء خارجية جوار ليبيا: رفض قاطع للإرهاب والعنف (بيان)

وكالات:

أكد وزراء خارجية آلية دول جوار ليبيا ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار .. معربين عن تطلعهم إلى أن يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم /الخميس/ عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية آلية جوار ليبيا والذي عقد بالجزائر بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.

وشدد الوزراء على رفضهم القاطع للإرهاب والعنف أيا كان شكله ومصدره .. ودعوا الأشقاء الليبيين إلى العودة للمسار السياسي برعاية الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.