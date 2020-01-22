أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

التحقيق مع قيادي في النظام السابق بالسودان في تهم بالفساد

11:38 م الأربعاء 22 يناير 2020
التحقيق مع قيادي في النظام السابق بالسودان في تهم بالفساد

الشرطة السودانية

السودان (أ ش أ)

استجوبت نيابة مكافحة الفساد بالسودان، اليوم الأربعاء، القيادي في النظام السابق، علي عثمان محمد طه، في تهم تجاوزات وتعد بشأن التصرف في أراض تخص المدينة الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة السودانية قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد، تتهم فيه عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع جزء منها، لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن المتهم طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة لتذكر تفاصيل الوقائع، بسبب طول الفترة الزمنية التي مرت عليها.

هذا المحتوى من

السودان مكافحة الفساد علي عثمان محمد

الخبر التالى:

ماذا بعد مصادقة العموم البريطاني على بريكست؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان