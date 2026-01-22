خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، عن إتاحة نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لأكثر من مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت المديرية أن النتائج تشمل طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، مشيرة إلى أن الاستعلام عن النتائج متاح اعتبارًا من ظهر اليوم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الرابط: هنا

وأكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة أيضًا أمام جميع الطلاب داخل المدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026، في إطار حرصها على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بكل السبل المتاحة.

