إعلان

خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026

كتب : أحمد الجندي

10:36 ص 22/01/2026

مديرية التربية والتعليم في القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، عن إتاحة نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لأكثر من مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت المديرية أن النتائج تشمل طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، مشيرة إلى أن الاستعلام عن النتائج متاح اعتبارًا من ظهر اليوم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الرابط: هنا

وأكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة أيضًا أمام جميع الطلاب داخل المدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026، في إطار حرصها على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بكل السبل المتاحة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

رواتب تصل لـ320 دينارًا.. بدء اختبارات فرص عمل بالأردن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم القاهرة نتائج صفوف النقل الترم الأول 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026