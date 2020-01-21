مرسوم رئاسي.. بوتين يعين الحكومة الروسية الجديدة

وكالات:

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوم تعين وزراء الحكومة الجديدة التي وافق على تشكيلها اليوم الثلاثاء، بعد استقالة حكومة دمتري مدفيديف.

وأوضح الكرملين في مرسوم رسمي، نشرته وكالة "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، أن وزراء الدفاع والخارجية والطاقة، احتفظوا بمناصبهم في الحكومة الجديدة، التي يترأسها ميخائيل ميشوستين.

وقال الكرملين "عين الرئيس الروسي سيرخي شويجو، في منصب وزير الدفاع، وسيرخي لافروف، في منصب وزير الخارجية، ونوفاك الكسندر فالنتينوفيتش وزيرًا للطاقة".

وشمال المرسوم أيضًا على تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة الجديدة.

وعقد بوتين اليوم، أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة، واصفا تشكيلتها بأنها "متوازنة جدا"، حيث شهدت "تجديدا كبيرا".

ونص المرسوم على تكليف:

سيرغي شويغو - وزيرا للدفاع

سيرغي لافروف - وزيرا للخارجية

أنطون سيلوانوف - وزيرا للمالية

أولغا ليوبيموفا - وزيرة للثقافة

فلاديمير كولوكولتسيف - وزيرا للداخلية

الكسندر نوفاك - وزيرا الطاقة

يفغيني ديتريخ - وزيرا للنقل

دنيس مانتوروف - وزيرا للصناعة والتجارة

مقصود شدايف - وزيرا للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام

دميتري كوبيلكين - وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة

ميخائيل موراشكو - وزيرا للصحة

ديمتري باتروشيف - وزيرا للزراعة

فلاديمير ياكوشيف - وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ

سيرغي كرافتسوف - وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف - وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

أوليغ ماتيتسين - وزيرا للرياضة

أنطون كوتياكوف - وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية

مكسيم ريشيتنيكوف - وزيرا للتنمية الاقتصادية

ونواب نواب رئيس الحكومة الروسية:

أندريه بيلواوسوف – النائب الأول لرئيس الوزراء

دميتري غريغورينكو - نائبا لرئيس الوزراء - رئيس جهاز الحكومة

فكتوريا أبرامتشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

تاتيانا غوليكوفا - نائبا لرئيس الوزراء

يوري بوريسوف - نائبا لرئيس الوزراء

ديمتري تشيرنيشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

يوري تروتنيف - نائبا لرئيس الوزراء - المبعوث إلى الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى الروسي

أليكسي أوفشوك - نائبا لرئيس الوزراء

مارات خوسنولين - نائبا لرئيس الوزراء