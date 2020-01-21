كل ما نعرفه عن جلسة مُحاكمة ترامب الحاسمة

كتبت- هدى الشيمي:

تنطلق اليوم، في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، الجلسة الحاسمة لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، باجتماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 عضو.

في الوقت نفسه، يتواجد الرئيس الأمريكي في مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يبدأ اليوم وينتهي الجمعة المُقبلة.

أدى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين، تقدم نواب ينتمون للحزب الديمقراطي يترأسون الادعاء ومعروفون باسم "مديري مجلس النواب"، بمذكرتهم القانونية، وقام فريق الدفاع الذي يمثل ترامب بالإجراء نفسه.

يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بإساءة استغلال سلطته بعد الضغط على أوكرانيا لبدء تحقيق بخصوص مزاعم فساد تمس مُنافسه السياسي المُحتمل في الانتخابات المُقبلة جو بايدن ونجله هانتر، وذلك كي يُعزز فرصه في الفوز بفترة انتخابية ثانية، كما يتهمونه بعرقلة عمل الكونجرس في القضية المعروفة باسم "أوكرانيا جيت" على غرار فضيحة "ووترجيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون من منصبه في السبعينيات.

مع ذلك، ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأكد فريقه القانوني، أمس الاثنين، إن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" ذات دوافع سياسية وأنه لم يرتكب أي خطأ.

وقال الفريق القانوني إن القضية "واهية" وإن الاتهامين المطروحين في المحاكمة "لا ينطويان على أي جريمة أو انتهاك للقانون على الإطلاق".

الجدول الزمني

اقترح الجمهوريون، أمس الاثنين، جدولاً زمنيًا مُكثفًا للمرافعات، على أن تستغرق المساءلة 12 ساعة، وتنتهي متأخرة في وقت الليل، حيث تبدأ المحاكمة في الواحدة بعد الظهر، حسب التوقيت الشرقي، وهو ما أثار استياء الديمقراطيين واعتبروه "خزيا وطنيا".

من الُمقرر أن يُقدم ديمقراطيو مجلس النواب مُذكرة اعتراض على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ومن ثم تُستأنف المحاكمة التي تستمر ستة أيام في الأسبوع باستثناء الأحد.

من المحتمل إجراء تصويت اليوم على القواعد التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحا فيما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة، وفقًا لسي إن إن.

من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود مما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.

سوف يعطي مجلس الشيوخ وقتًا للجانبين لتوجيه الأسئلة بعد المرافعات الافتتاحية.

جلسات علنية

نقلت "سي إن إن" أن مجلس الشيوخ سيعقد بعض الجلسات المُغلقة في بعض الأحيان، وهو ما حدث أثناء مُحاكمة بيل كلينتون في التسعينيات، ولكن من غير المعروف المدة التي تستغرقها القرارات.

لكن من المُحتمل، حسب سي إن إن، عقد جلسات مفتوحة أو علنية اليوم الثلاثاء، وربما تُعقد جلسات علنية أخرى لكن لم يُكشف عن موعدها.

مدة المحاكمة

حتى الآن، لا يعرف أحد إلى متى ستستمر المحاكمة، فيما يأمل بعض مؤيدي الرئيس إلى أن تنتهي قبل إلقائه لخطاب حالة الاتحاد في الرابع من فبراير المُقبل.

لكن من المؤكد أن الجدول الزمني الخاص بعملية مساءلة ترامب يختلف عن عملية مساءلة بيل كلينتون والتي استمرت خمسة أسابيع، بدأت في الـ7 من يناير وحتى الـ12 من فبراير 1999.