لافروف: مؤتمر برلين "خطوة صغيرة للأمام" لإنهاء الأزمة الليبية

برلين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن قادة العالم اتخذوا "خطوة صغيرة للأمام" تجاه إنهاء النزاع الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، من خلال المؤتمر الذي استضافته برلين اليوم الأحد.

وأضاف لافروف في برلين عقب المؤتمر أن طرفي النزاع مستعدان الآن لإرسال خمسة ممثلين إلى لجنة عسكرية لوضع خطوات إضافية نحو وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأوضح أنه بينما لا يمكن جمع طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليا فائز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، للتباحث معا، فقد نجح قادة العالم في اتخاذ خطوات لمنع تأجج النزاع.

وتابع أنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.

واستطرد : " لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال هذه الوثيقة إليه (النسخة النهائية) من أجل أن يدرسها مجلس الأمن ويدرسها ويعبر عن موقفه منها"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكر لافروف "شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية، وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس. كان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع بدون أحزاب ليبية. تم دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر، أعني رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ".

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ إبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي، التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.