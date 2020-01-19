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قُبيل مؤتمر برلين.. لقاء أمريكي تركي حول ليبيا واتفاق على "آلية مراقبة"

02:10 م الأحد 19 يناير 2020
قُبيل مؤتمر برلين.. لقاء أمريكي تركي حول ليبيا واتفاق على "آلية مراقبة"

مايك بومبيو

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه التقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة الألمانية برلين، الأحد، واتفقا على ضرورة وضع آلية مُراقبة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وغرّد بومبيو على حسابه الرسمي عبر تويتر: "اليوم (الأحد) في برلين، بحثت رفقة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عملية السلام في ليبيا. لقد اتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة ذات مصداقية"، مثرفقًا إيّاها بصورة من اللقاء.

وفي تغريدة لاحقة، أشار الوزير الأمريكي إلى أنه أجرى "محادثة مثمرة" في برلين مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وقال إنه شدّد خلال ذلك اللقاء على "ضرورة العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا".

ويشارك في مؤتمر برلين المُزمع انعقاده اليوم الأحد كلٍ من مصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا والصين وألمانيا والكونغو، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر، إلى جانب حضور الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويهدف مؤتمر برلين لوضع حد للاقتتال المُستمر في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع من تحوّل البلد شمال الأفريقي الغني بالنفط إلى "سوريا جديدة".

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