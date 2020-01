قُبيل مؤتمر برلين.. لقاء أمريكي تركي حول ليبيا واتفاق على "آلية مراقبة"

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه التقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة الألمانية برلين، الأحد، واتفقا على ضرورة وضع آلية مُراقبة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وغرّد بومبيو على حسابه الرسمي عبر تويتر: "اليوم (الأحد) في برلين، بحثت رفقة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عملية السلام في ليبيا. لقد اتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة ذات مصداقية"، مثرفقًا إيّاها بصورة من اللقاء.

وفي تغريدة لاحقة، أشار الوزير الأمريكي إلى أنه أجرى "محادثة مثمرة" في برلين مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وقال إنه شدّد خلال ذلك اللقاء على "ضرورة العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا".

