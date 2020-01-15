اسرائيل: سقوط بالون يحمل شحنة متفجرة جنوب البلاد

تل ابيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن بالونًا يحمل شحنة متفجرة، سقط في مدينة سديروت جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن خبراء مفرقعات توجهوا إلى مكان سقوط البالون.

يشار إلى أن الفلسطينيين كانوا يطلقون من قطاع غزة طائرات ورقية وبالونات تحمل مواد حارقة إلى داخل إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء أنه تم اليوم الأربعاء اطلاق أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي جنوب البلاد.

وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين من القذائف الصاروخية ، فيما سقطت قذيفتان آخريان في أرض خلاء دون وقوع اصابات بشرية أو أضرار بشرية، ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن اطلاق القذائف الصاروخية.

كانت توترات قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي عقب قيام اسرائيل بقتل قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مما أدى إلى هجمات صاروخية من جانب الحركة ورد إسرائيلي بشن غارات جوية على قطاع غزة.