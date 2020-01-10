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برلماني ليبي يتوقع انسحاب تركيا من بلاده بعد حصولها على تعويضات مالية

10:33 م الجمعة 10 يناير 2020
برلماني ليبي يتوقع انسحاب تركيا من بلاده بعد حصولها على تعويضات مالية

برلماني ليبي يتوقع انسحاب تركيا من بلاده

بنغازي (ليبيا) - (د ب أ):

توقع النائب في البرلمان الليبي سعيد مغيب اليوم الجمعة، أن تمضي حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايزالسراج في دفع تعويضات مالية لتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مظفر كسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، تقضي بدفع تعويض مبدئي بقيمة 7ر2 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011.

وتهدف المذكرة، بحسب المسؤول التركي، إلى إحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

وأضاف مغيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، أن حكومة الوفاق لا تزال تعتقد أن تركيا ستقف معها إلى النهاية وتصدق أن أردوغان سيضحي بمصالح تركيا من أجلها.

واعتبر مغيب أن حكومة طرابلس كانت في البداية رهينة "المليشيات "والآن هي "رهينة الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج لا يستطيع رفض ما تطلبه منه تركيا، والدليل توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وغيرها".

وتابع مغيب "أعتقد ان تركيا تريد الانسحاب من المشهد السياسي الليبي، ربما عن طريق عقد صفقة مع روسيا وبالتالي يريد أردوغان ان يخرج من ليبيا بأكبر قدر من المكاسب والمصالح من أجل تركيا".

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