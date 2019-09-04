نواب بريطانيا يقرون مشروع قانون يمنع "بريكست" بدون اتفاق
09:15 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
لندن - (د ب أ)
أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون مساء اليوم الأربعاء يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل، بدون اتفاق.
ويأتي ذلك خلافا للموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون. ويتعين إقرار مشروع القانون من مجلس اللوردات ليصبح ساريا بشكل نهائي.
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