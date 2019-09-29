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    جونسون: لن أستقيل إذا لم يتم "بريكست" نهاية أكتوبر

    06:38 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    جونسون: لن أستقيل إذا لم يتم "بريكست" نهاية أكتوبر

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    لندن/واشنطن - (د ب أ)

    قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه لن يستقيل من منصبه إذا أخفق في مهمته التي تعهد بها بتنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي(بريكست) بنهاية أكتوبر.

    وأضاف جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هناك "فرصة جيدة" لإبرام اتفاق بشأن بريكست.

    وقال جونسون "لقد تعهدت بقيادة بلادي وحزبي في وقت عصيب وسأفعل ذلك".

    ورفض جونسون التعليق على أسئلة حول ما إذا كان يجري مناقشات مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين لمطالبة أحدهم باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي تمديد للموعد النهائي للخروج من الاتحاد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    وقال جونسون إنه يعتقد أنه "يتعين على الجميع أن يهدأوا".

    وأضاف: "إن أفضل شيء للبلاد وأفضل شيء للصحة النفسية العامة للناس هو أن يتم تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

    بوريس جونسون بريطانيا بريكست الاتحاد الأوروبي

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