أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

لندن ترصد ميزانية بأكثر من 16 مليار جنيه لتمويل خروج بدون اتفاق

11:00 ص السبت 28 سبتمبر 2019
لندن ترصد ميزانية بأكثر من 16 مليار جنيه لتمويل خروج بدون اتفاق

علم بريطانيا

لندن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم تخصيص ميزانية بـ16.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية البريطاني ساجد جاويد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت متأخر مساء أمس الجمعة.

وأوضح جاويد أنه من المنتظر أن تحصل شركات وكليات ومنظمات خيرية على 4.3 مليار جنيه العام المقبل، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

واعترف جاويد بإمكانية حدوث " بعض الاضطرابات" في حال خروج بلاده من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في نهاية أكتوبر المقبل، لكنه قال إن ذلك سيكون أقل سوءا من عدم الخروج على الإطلاق.

وأعرب جاويد عن تخوفه من أن حدوث تمزق دائم في المجتمع، لافتا إلى أن الخروج الذي صوت له البريطانيون في عام 2016، سيوحد البلاد مرة أخرى.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، بدون اتفاق إذا لزم الأمر، على الرغم من وجود قانون جديد يحظر هذه الخطوة.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف سيتحايل جونسون على هذا القانون.

يشار إلى وجود انقسام حاد داخل البرلمان البريطاني حيال سياسة الخروج، فضلا عن تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل في هذا الشأن.

لندن الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي بريكست

الخبر التالى:

استقالة المبعوث الأمريكي لأوكرانيا بعد ورود اسمه بمكالمة ترمب وزيلينسكي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان