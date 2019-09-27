بيلوسي تقول إن ترامب حنث بقسم تنصيبه بسبب أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي إن أفعال الرئيس دونالد ترامب تثير "قضية أمن قومي قهرية"، ستكون محط اهتمام تحقيق مساءلة في الكونجرس واتهام الرئيس بالتقصير .

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج "مورنينج جو" على قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة إن "علينا أن نبقى مركزين فيما يخص الرأى العام ، بأن رئيس الولايات المتحدة قد استخدم دولارات دافعي الضرائب للضغط على واستغلال " زعيم أجنبي.

وقالت بيلوسي إن ترامب بدا أنه لم يكن مخلصا لقسمه عند تولى السلطة "بما يهدد انتخاباتنا" عبر مطالبة زعيم أجنبي لتشويه سمعة منافس سياسي.

كما قالت إن ترامب "يقوض أمننا القومي من خلال احتجاز الأموال التي وافق عليها الكونجرس باتفاق الحزبين" ، في إشارة إلى تقارير بأن الإدارة قد علقت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بناء على توجيه الرئيس.

وذكرت بيلوسي أن التحقيق سيركز على لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والتي يرأسها النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف والمقرر أن يركز على الأحداث ذات الصلة بأوكرانيا التي أعاد ذكرها مسرب معلومات بمجتمع الاستخبارات.

وأضافت أن التحقيق سوف يمضي "على وجه السرعة" ولكن "ليس فى عجلة". وقالت إنه "ليس هناك ما يدعو للسرور"، مضيفة أنه وقت حزين بالنسبة لبلادنا".