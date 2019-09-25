روسيا : إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لن يحل المشكلة

موسكو- (د ب أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وقال فرشينين، في إحاطة إعلامية: "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدرات العسكرية. نحن نعتقد أنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".

وأضاف: "في أي حال من الأحوال ليس من خلال الوسائل العسكرية يتم حل هذه المشاكل".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر قد أعلن يوم السبت الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية.

وقال أسبر، إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية.

وفي وقت سابق اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. وتنفي طهران تورطها في المسألة.

ويأتي قرار ترامب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لتمرير سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في 14 سبتمبر الجاري، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ.