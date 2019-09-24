جونسون: لا بد من تنفيذ "بريكست".. والملف الإيراني قضية معقدة

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا بد من تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، تنفيذًا لرغبة الشعب البريطاني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن الملف الإيراني قضية "معقدة".

وتوافد القادة ورؤساء الحكومات، منذ قليل، إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة السادسة على التوالى.