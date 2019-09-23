ترامب: أوباما حصل على نوبل وأنا أستحقها لو منحها يتم بعدالة

نيويورك - (د ب أ)

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل "عن أشياء كثيرة"، مؤكدا حرصه على المساعدة في الوساطة بين الهند وباكستان.

وقال ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "اعتقد أنني سأحصل على جائزة نوبل عن أشياء كثيرة لو كانوا يمنحونها بعدالة، وهو ما لا يفعلونه".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أعطوا جائزة لأوباما بمجرد توليه الرئاسة، ولم يكن لديه فكرة عن أسباب حصوله عليها.. وهذا هو الشيء الوحيد الذي اتفق معه بشأنه".