بث مباشر| مدبولي يشهد إطلاق مبادرة "منحة علماء المستقبل" لدعم الطلاب المتميزين

كتب : مصراوي

06:49 م 20/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – أحمد العش:
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.


منحة علماء المستقبل مصطفى مدبولي

