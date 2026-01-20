كتب – أحمد العش:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.



