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    الطيران المدني البريطانية: توماس كوك انهارت بسبب فشلها في تحديث نهجها

    01:17 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    الطيران المدني البريطانية: توماس كوك انهارت بسبب فشلها في تحديث نهجها

    توماس كوك

    لندن- (د ب أ):

    قالت ديردر هاتون، رئيسة هيئة الطيران المدني في بريطانيا، إن شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة والسفر انهارت، لأنها لم تحدث نهجها التعامل مع سوق السياحة الرقمية الذي يزداد في الانتشار.

    وأضافت هاتون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "اعتقد أن مشكلة توماس كوك... بحسب ما قرأته قبل يومين، هي أن توماس كوك تعمل بكتيبات، وقد انتقل العالم إلى الرموز الشريطية (الباركود)."

    وقالت إن هناك "جميع أنواع الأسباب وراء الانهيار"، والتي تشمل وجود سوق "تنافسية على نحو لا يُصدق".

    وأوضحت هاتون أن هيئة الطيران المدني ستقوم بنقل نحو 150 ألف بريطاني من عملاء "توماس كوك"، من 55 وجهة، بلا مقابل، و "سيتم إعادة كل شخص من الخارج إلى الوطن، عندما تنتهي عطلته".

    توماس كوك الطيران المدني البريطانية ديردر هاتون

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