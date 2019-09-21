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    جونسون يناقش في نيويورك موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    08:05 م السبت 21 سبتمبر 2019
    جونسون يناقش في نيويورك موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    بوريس جونسون

    لندن - (د ب أ):

    يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى نيويورك غدا الأحد لإلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس للوزراء. لكن حتى على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لن يتمكن من الهرب من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ووفقًا لبيان صادر عن جونسون، فإن جدول أعماله الذي يستمر يومين سيشهد "إثارة ثلاث قضايا أساسية"، الأزمة في الشرق الأوسط، وتغير المناخ، و"كيف ستكون بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مكانًا أفضل للاستثمار وللإقامة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

    والسؤال الذي يتعين عليه التعامل معه أولاً، ويحتمل أن يهيمن على رحلته، هو ما إذا كان بإمكانه إيصال بريطانيا إلى نقطة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية ذلك. ويقوم مكتبه بإعداد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين آخرين لتحقيق هذه الغاية.

    ومن بين المسؤولين الذين بات لقاؤه بهم مؤكدا: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. بينما سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

    بوريس جونسون بريطانيا لندن الاتحاد الأوروبي

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