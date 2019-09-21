الصين: مشاورات بناءة مع أمريكا قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

بكين - (د ب أ):

اختتمت الصين وأمريكا في واشنطن أمس الجمعة مناقشات جاءت في إطار التحضير لمحادثات تجارية مقررة بين الجانبين في أكتوبر المقبل. ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الاجتماعات بأنها "بناءة".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت إن نواب وزراء من البلدين أجريا على مدار يومين "مناقشات بناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية محل الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة أن الوفدين الصيني والأمريكي "ناقشا بجدية" الترتيبات الخاصة بالجولة المقبلة من المحادثات التجارية الشهر المقبل.

ورغم أن اللغة التي استخدمها الوفدان كانت إيجابية، فهي لم تخرج عن إطار البيانات النمطية التي أصدرتها الصين في أعقاب إجراء مثل هذه المحادثات في الماضي.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أجرى نائب رئيس وزراء الصين ليو هي محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع الشهر المقبل في محاولة جديدة لوضع حد للحرب التجارية التي اندلعت بين واشنطن وبكين قبل نحو عام.