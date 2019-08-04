بومبيو: واثقون من بناء تحالف بحري لحماية الملاحة بالخليج

سيدني-أ ش أ:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه واثق للغاية من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري لحماية الخليج.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن بومبيو قوله - من سيدني - "أدعو أستراليا للمشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج".

وكان بومبيو قد أكد - في وقت سابق - أن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيرا إلى أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكى بزيارة إلى العاصمة الأسترالية (سيدني) لمدة ثلاثة أيام، للقاء رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون والمشاركة مع وزير الدفاع مارك إسبر فى مؤتمر (أوسمين 2019) أو الاجتماعات التشاورية بين الولايات المتحدة وأستراليا على مستوى الوزراء.