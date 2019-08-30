تحديات قانونية لتعليق جونسون للبرلمان بدأت في أخذ شكلها النهائي

لندن - (د ب أ):

بدأت التحديات القانونية لخطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان ،ابتداء من منتصف أيلول/سبتمبر لمدة شهر، في التشكل اليوم الجمعة ، حتى في الوقت الذي حذر فيه زعيم المحافظين من أن الجهود المبذولة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تمنع بريطانيا من تأمين "الاتفاق الذي نحتاجه".

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية:" أخشى أنه كلما كان أصدقاؤنا وشركاؤنا يفكرون ، في مخيلتهم ، في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن إيقافه ، وأن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى بسبب البرلمان ، فإن هناك احتمالا أقل أن يقدموا لنا الاتفاق الذي نحتاجه.

وأضاف جونسون إن الإخفاق في مغادرة الاتحاد الأوروبي كما وعدنا الناخبين في استفتاء بشأن الاتحاد الأوروبي "سيؤدي إلى أضرار دائمة وكارثية للأحزاب الرئيسية في هذا البلد".

وكانت محكمة اسكتلندية قد رفضت في وقت سابق اليوم الجمعة، دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان، لكنها قدمت موعد جلسة استماع كاملة حول الموضوع بنحو ثلاثة أيام، حيث قرر القاضي لورد دوهرتي، بالمحكمة المدنية العليا في إدنبره، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة في الثالث من سبتمبر المقبل بدلا من السادس من الشهر ذاته،حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.