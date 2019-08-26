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    سقوط طائرة عسكرية إسبانية في البحر المتوسط (فيديو)

    09:08 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    سقوط طائرة عسكرية إسبانية في البحر المتوسط (فيديو)

    سقوط طائرة - ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    سقطت طائرة عسكرية إسبانية، في مياه البحر المتوسط، صباح الإثنين، قبالة سواحل مقاطعة مورسيا، جنوب شرقي البلاد، وذلك وفقًا لصحيفة "لا سيكستا" الإسبانية.

    ونشرت شبكة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية في مياه البحر المتوسط.

    ونقلت مصادر عن وزارة الدفاع الإسبانية، تحطم الطائرة من طراز "C-101" تابعة لأكاديمية القوات الجوية، كانت تقوم بجولة تدريبية، مؤكدة مصرع الطيار.

    وأعلنت وزارة"الطوارئ" الإسبانية، أمس الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية.

    سقوط طائرة إسبانيا البحر الأبيض المتوسط وزارة الدفاع الإسبانية

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