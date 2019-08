سقوط طائرة عسكرية إسبانية في البحر المتوسط (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

سقطت طائرة عسكرية إسبانية، في مياه البحر المتوسط، صباح الإثنين، قبالة سواحل مقاطعة مورسيا، جنوب شرقي البلاد، وذلك وفقًا لصحيفة "لا سيكستا" الإسبانية.

ونشرت شبكة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية في مياه البحر المتوسط.

ونقلت مصادر عن وزارة الدفاع الإسبانية، تحطم الطائرة من طراز "C-101" تابعة لأكاديمية القوات الجوية، كانت تقوم بجولة تدريبية، مؤكدة مصرع الطيار.

وأعلنت وزارة"الطوارئ" الإسبانية، أمس الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية.

Plane crashes into sea near La Manga in Murcia, #Spain, pilot ejects seconds before disaster



Courtesy: Juan Antonio Urban Torada



STORY: https://t.co/QL7gRP3UM9 pic.twitter.com/JIJLlRaEEZ