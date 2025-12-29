نجل مسؤول عراقي يقتل والده وينتحر

وكالات

انتهت واحدة من أكثر الوقائع المؤلمة التي شهدتها محافظة ديالى خلال الفترة الأخيرة، بعدما تحولت حادثة أسرية غامضة إلى خاتمة مأساوية، بإقدام نجل المدير السابق للموارد المائية على إنهاء حياته شنقًا، بعد أيام قليلة من تسببه في مقتل والده، في قضية أثارت صدمة وحزنًا واسعَين.

وبحسب مصدر أمني، عُثر على جثة نجل المدير الأسبق للموارد المائية في قضاء المقدادية، هاشم زيني التميمي، داخل منزل جده في منطقة العمرانية شمال شرقي بعقوبة، حيث أقدم على الانتحار شنقًا، في ظل تدهور حاد في حالته النفسية عقب الحادثة الأولى.

وكانت محافظة ديالى قد شهدت، الأسبوع الماضي، مقتل هاشم زيني التميمي إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله في قضاء المقدادية، أطلقه نجله في ظروف أثارت حينها الكثير من الغموض، قبل أن تُظهر التحقيقات الأولية أن الابن يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن نتائج التحقيق أشارت إلى أن حادثة إطلاق النار لم تكن نتيجة دافع إجرامي مخطط، وإنما وقعت في سياق حالة نفسية غير مستقرة، ما فتح المجال أمام تساؤلات عديدة بشأن ملابسات الحادث وتأثيراته النفسية العميقة على أفراد الأسرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الابن دخل في حالة انهيار نفسي شديد عقب وفاة والده، متأثرًا بالصدمة وإحساس عميق بالذنب، قبل أن يُنهي حياته، في واقعة أعادت المأساة إلى واجهة الاهتمام العام وعمّقت من وقعها الإنساني.

وفي المقابل، أعلنت الأجهزة الأمنية في ديالى فتح تحقيق موسّع في الحادثتين، بهدف الوقوف على جميع التفاصيل والدوافع، واستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، في وقت ساد فيه الحزن أوساط أهالي المنطقة.