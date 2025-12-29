إعلان

داخل أروقة المستشفى.. رجل تركي يطارد زوجته ويطلق النار عليها (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

12:08 م 29/12/2025

رجل تركي يطارد زوجته ويطلق النار عليها

وكالات

شهدت ولاية سكاريا التركية حادثة عنف مروعة، بعدما أقدم رجل على ملاحقة زوجته، وهي طبيبة صيدلانية، وإطلاق النار عليها داخل مستشفى حكومي أثناء وجودها على رأس عملها، ما أثار موجة استياء واسعة.

1_1_11zon

ووقعت الحادثة مساء السبت داخل مستشفى ينيكنت الحكومي في حي كارامان بمنطقة أدابازاري، حين دخل الزوج، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المستشفى بدعوى التحدث مع زوجته (29 عامًا)، التي تجمعه بها خلافات أسرية كانت قد وصلت إلى مرحلة الطلاق.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، تطور الحديث بين الطرفين سريعًا إلى شجار داخل ممرات المستشفى، ما دفع الطبيبة إلى محاولة الفرار وسط المرضى والمراجعين.

2_2_11zon

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الزوج وهو يلاحق زوجته محاولًا إطلاق النار عليها أكثر من مرة، قبل أن يتعطل السلاح في البداية، ثم يتمكن لاحقًا من إصابتها بطلق ناري في منطقة البطن، ما أسفر عن إصابتها بجروح وصفت بالخطيرة.

وتدخلت فرق الأمن في المستشفى بشكل فوري، حيث نجح أحد الحراس في السيطرة على الزوج، فيما أظهرت اللقطات تصرفًا سريعًا من إحدى النساء المتواجدات، إذ قامت بإبعاد السلاح عن المعتدي بقدمها، في محاولة لمنع وقوع إصابات أخرى.

3_3_11zon

وجرى نقل الطبيبة المصابة إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج، في حين ألقت الشرطة القبض على الزوج، وتمت إحالته إلى القضاء، الذي قرر توقيفه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

ولاية سكاريا التركية اطلاق نار حادثة عنف مستشفى ينيكنت

