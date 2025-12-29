وكالات

شهدت ولاية سكاريا التركية حادثة عنف مروعة، بعدما أقدم رجل على ملاحقة زوجته، وهي طبيبة صيدلانية، وإطلاق النار عليها داخل مستشفى حكومي أثناء وجودها على رأس عملها، ما أثار موجة استياء واسعة.

ووقعت الحادثة مساء السبت داخل مستشفى ينيكنت الحكومي في حي كارامان بمنطقة أدابازاري، حين دخل الزوج، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المستشفى بدعوى التحدث مع زوجته (29 عامًا)، التي تجمعه بها خلافات أسرية كانت قد وصلت إلى مرحلة الطلاق.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، تطور الحديث بين الطرفين سريعًا إلى شجار داخل ممرات المستشفى، ما دفع الطبيبة إلى محاولة الفرار وسط المرضى والمراجعين.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الزوج وهو يلاحق زوجته محاولًا إطلاق النار عليها أكثر من مرة، قبل أن يتعطل السلاح في البداية، ثم يتمكن لاحقًا من إصابتها بطلق ناري في منطقة البطن، ما أسفر عن إصابتها بجروح وصفت بالخطيرة.

وتدخلت فرق الأمن في المستشفى بشكل فوري، حيث نجح أحد الحراس في السيطرة على الزوج، فيما أظهرت اللقطات تصرفًا سريعًا من إحدى النساء المتواجدات، إذ قامت بإبعاد السلاح عن المعتدي بقدمها، في محاولة لمنع وقوع إصابات أخرى.

HASSAS | Sakarya'da ağustos ayında boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede silahla yaralayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı.



• Şahıs tutuklandı.

• Yaralanan kadın taburcu edildi.pic.twitter.com/Y4xX9vDKHA — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 27, 2025

وجرى نقل الطبيبة المصابة إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج، في حين ألقت الشرطة القبض على الزوج، وتمت إحالته إلى القضاء، الذي قرر توقيفه احتياطيًا على ذمة التحقيق.